PSG : la photo avant/après qui trahit les mensonges de Wanda Nara

Nous avions relayé il y a quelques jours, le résultat du live Instagram que Wanda Nara avait fait avec ses suiveurs. L'un d'eux lui avait demandé si elle avait déjà eu recours à la chirurgie esthétique et la belle Argentine avait juré que son visage n'avait jamais été retouché car, expliquait-elle, elle a une peur bleue des piqûres.

Seulement, dans son pays, on ne l'a pas cru du tout. L'émission "Los Angeles de la Manana" a fait appel à l'expert en chirurgie esthétique Cristian Pérez Latorre et celui-ci, après avoir consulté une photo d'elle plus jeune, est formel : l'épouse de Mauro Icardi a eu recours à la chirurgie, et pas qu'une fois ! Le nez, les lèvres et les pommettes ont eu droit à des coups de scalpel. On vous laisse apprécier la différence en vous rendant sur l'article argentin…