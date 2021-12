PSG : la pression s'accentue sur Pochettino après le nul contre l'OGC Nice

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le PSG avait fait les choses en grand pour célébrer le Ballon d'Or de Lionel Messi (et le trophée Yashin de Donnarumma). Parc des Princes décoré à l'extérieur, estrade sur la pelouse, spectacle pyrotechnique… L'avant-match a été une vraie fête et tout le monde s'attendait évidemment à ce qu'il en soit de même pendant la rencontre. Même si c'était l'OGC Nice de Christophe Galtier en face, un entraîneur qui lui a joué des tours avec Lille la saison passée. Mais non, les spectateurs ont dû se contenter d'un triste 0-0.

Alors certes, aucune équipe du Top 5 n'ayant gagné à part l'OM, Paris a vu son avance grimper à 12 points sur son rival marseillais. Mais c'était bien la seule satisfaction de la soirée. Pour le reste, quelle tristesse dans le jeu malgré Messi, Mbappé, Di Maria et toutes les stars moins Neymar. Forcément, au coup de sifflet final, la colère de tous s'est abattue sur Mauricio Pochettino, incapable de donner une identité à son équipe près d'un an après son arrivée. La pression s'accentue sur les épaules de l'Argentin, qui doit se souvenir que son prédécesseur, Thomas Tuchel, a été viré pour moins que ça la veille de Noël il y a un an…

Une équipe inefficace, en panne d'idées et de plan de jeu. Des joueurs qui régressent, des manques cruels au milieu. Et pourtant, Paris est champion d'automne.



