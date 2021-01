PSG : la preuve que les supporters du FC Barcelone n'ont pas pardonné à Neymar

Leonardo et Nasser al-Khelaïfi ont dû se frotter les mains ce matin en apprenant le résultat du sondage organisé par El Mundo Deportivo. Dans celui-ci, une question concernait Neymar, que les dirigeants du PSG aimeraient voir prolonger au-delà de 2022. Ils savent que seul le Barça pourrait détourner le Brésilien de la capitale, où il dit se sentir bien désormais. Le Ney apprécie également la Catalogne mais, visiblement, il n'y est plus le bienvenu…

50,5% ne veulent plus jamais le voir

A la question « Pensez-vous que le FC Barcelone devrait se positionner pour le transfert de Neymar ? », ils ne sont que 5,5% à avoir répondu « Oui, à n’importe quel prix ». 17,7% veulent bien le voir porter à nouveau le maillot blaugrana, mais à condition qu’il revienne gratuitement, soit à la fin de son contrat avec le PSG à l’été 2022.

Le reste ressemble à un cri d’amour déçu… Les plus polis, et ils sont 24,5%, ont répondu « Non, mais si les conditions économiques sont bonnes et si le staff technique le demande, je l’accepterai ». En revanche, ils sont 50,5% à avoir déclaré « Non, en aucune façon ». Les conditions du départ de Neymar au PSG en 2017 n’ont toujours pas été digérées par les socios. Leonardo et al-Khelaïfi ont les coudées franches pour négocier…

Neymar will be part of the Maracanã hall of fame. The construction of his feet mold had already been made🦶🏽🏟 pic.twitter.com/bTIVJXItlb — Neymar News (@Neymoleque) January 3, 2021

50,5% ne veulent plus jamais le voir

A la question « Pensez-vous que le FC Barcelone devrait se positionner pour le transfert de Neymar ? », ils ne sont que 5,5% à avoir répondu « Oui, à n’importe quel prix ». 17,7% veulent bien le voir porter à nouveau le maillot blaugrana, mais à condition qu’il revienne gratuitement, soit à la fin de son contrat avec le PSG à l’été 2022.

Le reste ressemble à un cri d’amour déçu… Les plus polis, et ils sont 24,5%, ont répondu « Non, mais si les conditions économiques sont bonnes et si le staff technique le demande, je l’accepterai ». En revanche, ils sont 50,5% à avoir déclaré « Non, en aucune façon ». Les conditions du départ de Neymar au PSG en 2017 n’ont toujours pas été digérées par les socios. Leonardo et al-Khelaïfi ont les coudées franches pour négocier…