PSG : la prochaine signature est connue, elle est totalement inattendue !

Gianluigi Donnarumma rassure enfin. Celui qui aura 25 ans demain vient d’atteindre, à Nantes (2-0, le 17 février), la barre des 100 matches disputés avec le PSG, toutes compétitions confondues, et est considéré comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique. Si la confiance de ses dirigeants a été entamée ces derniers mois, au point de prendre contact avec l’entourage de Gregor Kobel (Borussia Dortmund, 26 ans), la donne aurait sensiblement changé dans leur esprit. Retrouvez toute l'actualité du PSG Donnarumma bientôt prolongé ? Toujours d’après le quotidien sportif, l’idée d’ une prolongation d’un contrat expirant en 2026, serait en train de germer en interne. « Dans le camp du PSG comme dans celui du joueur, il n’y a pas d’affolement mais tout le monde explique, en privé, que le sujet va rapidement venir sur la table », concluent nos confrères. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Gianluigi Donnarumma (24 ans), qui traverse une période faste dans les rangs du Paris Saint-Germain, a enfin gagné la confiance de ses dirigeants. Au point de prolonger son contrat très bientôt ? L'hypothèse aurait pris forme.

Bastien Aubert

Rédacteur