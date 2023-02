PSG : la prolongation de Messi, la blessure de Mbappé, Neymar, Ziyech... Campos fait des annonces fortes

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Le projet du PSG

"Je n'aime pas le mot révolution. On essaie de mettre un place un nouveau système de travail. C'est un bon début. Le centre d'entraînement est la plus belle chose que j'ai vu depuis que je suis arrivé au PSG. C'est un message envoyé au monde. Le PSG est déjà grand mais il le sera encore plus à l'avenir. J'aime gagner. Je suis impliqué à 1000% le projet. C'est une année spéciale avec la prolongation de Kylian Mbappé. C'est un énorme travail du président."

Le prêt avorté de Ziyech

"On a tout fait. Mais comme dans tous transferts, il faut que les trois parties soient d'accord. On l'était, le joueur aussi mais ça n'a pas marché avec Chelsea. On a essayé d'être réactifs malgré les contraintes financières. On doit respecter le fair-play financier de l'UEFA. On a fait un bon plan. On doit faire de la place aux jeunes, ne pas les laisser partir ailleurs. On va leur laisser du temps. Le coach connait le projet. On doit le faire et on va le faire."

La blessure de Mbappé

"Perdre Kylian Mbappé, c'est dur. Je l'ai vu très triste. Mais il travaille déjà pour revenir au plus vite. C'est une mentalité de vainqueur. Il est le meilleur attaquant du monde."

Messi

"Je me rappelle d'un mot que j'ai dit à Lionel Messi lors du dernier match. Je lui ai dit de prendre tout le monde avec lui. Il m'a dit "tranquille" et il a fait une deuxième mi-temps extraordinaire. On est en discussions. J'espère qu'il va continuer, j'en serai ravi. On essaie d'avoir Lionel Messi avec nous plus longtemps."

Neymar

"J'ai zéro critique à faire sur Neymar. Il est incroyable mais les grandes stars ne peuvent pas gagner seules. On a besoin de l'harmonie, d'avoir un sens collectif. On est en progression. C'est l'unique façon de gagner."

