PSG : la raison de l’absence mystère d’Hakimi est connue !

Achraf Hakimi est en pleine procédure judiciaire. Le 25 février, une femme de 24 ans avaut accusé le latéral droit de viol, ce qu’Achraf Hakimi nie encore aujourd’hui. Mis en examen depuis le mois de mars et sous contrôle judiciaire, le commissariat de Nogent-sur-Marne a tout de même ouvert une enquête. Il sera présent contre Nantes Malgré son absence à la séance d’entraînement, Hakimi intègre bien le groupe de Luis Enrique pour la réception du FC Nantes au Parc des Princes. 🚨 Achraf Hakimi était absent de l’entraînement du jour au PSG pour être confronté à la femme l’accusant de viol. ⚖️



Malgré cela, il sera bien présent demain soir pour affronter Nantes. ✅@RMCsport pic.twitter.com/CCFOSwqdYd — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) December 8, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Absent de la séance quotidienne, Achraf Hakimi a suscité l'inquiétude ce matin. Le Marocain est en pleine affaire avec une femme de 24 ans l'ayant accusé pour viol le 25 février. Malgré la procédure en cours, Hakimi est dans le groupe pour Nantes

Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur