PSG : la raison pour laquelle Paredes et Di Maria haïssent Wanda Nara révélée

L'absence de Mauro Icardi et Wanda Nara lundi à la fête organisée pour le 7e Ballon d'Or de Lionel Messi a fait grand bruit, surtout en Argentine. En effet, il s'avère que les deux organisateurs de la soirée, Leandro Paredes et Angel Di Maria, ne peuvent pas voir leur compatriote en peinture. Pourquoi ? Les journalistes people argentins ont enquêté. Et la célèbre présentatrice Yanina Latorre, amie de Wanda Nara a avancé une explication…

Selon elle, si Paredes, Di Maria et bien d'autres joueurs du vestiaire parisien ne veulent plus que l'Argentine côtoie leurs épouses, c'est parce qu'elle est au courant des infidélités des uns et des autres. Les joueurs parlent entre eux dans le vestiaire, se vantent de leurs exploits. Et ils ont désormais peur que Wanda Nara, si elle se faisait chambrer suite au dérapage de son époux avec la China Suarez, craque et ne balance des dossiers qui pourraient briser des couples. Une ficelle un peu grosse car Di Maria, par exemple, n'est pas réputé pour être un fêtard. On rappellera que tous les joueurs de foot argentins détestent Nara pour ce qu'elle a fait à Maxi Lopez…

