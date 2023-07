PSG : la réaction de Luis Enrique après Al-Nassr, un nouveau Parisien se lâche sur Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Alors que le Paris Saint-Germain a concédé ce samedi un match nul et vierge contre Al-Nassr (0-0) pour son deuxième match de préparation, l'entraîneur parisien, Luis Enrique, s'est montré satisfait de la prestation des siens après la rencontre.

"C'était un match dans des conditions très humides. C'est difficile pour les joueurs de prendre le rythme et d'entrer en jeu, mais j'ai aimé l'équipe. La condition physique des joueurs s'améliore. Désormais, nous devons continuer à améliorer certaines choses sur le plan tactique. Aujourd'hui, il nous a manqué le but qui aurait pu changer le match. Ce sont des matchs important bien sûr, mais cela reste une période de préparation. J'ai vu des choses très intéressantes en termes de positionnement, de pressing et de rythme avec le ballon. Il y a des choses à améliorer, évidemment, mais je suis satisfait", a confié le coach espagnol au micro de PSG TV.

Danilo a été interrogé sur l'affaire Mbappé

En ce qui concerne l'affaire Mbappé, un autre Parisien s'est exprimé à ce sujet après Marquinhos, Marco Asensio et Vitinha. Il s'agit de Danilo Pereira. "C’est un grand joueur mais il n’est pas ici. C’est la décision du club alors je ne peux pas parler de ça", a confié le milieu de terrain portugais en zone-mixte.

