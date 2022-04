PSG : la réponse cinglante d'Antonio Conte à la rumeur Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Si l'entourage d'Antonio Conte (Tottenham) avait déjà démenti la volonté du technicien italien de quitter les Spurs pour le PSG et d'y réclamer un salaire annuel de 30 M€, cela n'avait nullement calmé les bruits de couloir.

Profitant de sa conférence de presse d'avant-match, le technicien a donc lui-même démenti la rumeur avec beaucoup de virulence :

, a lâché un Antonio Conte très remonté.

Antonio Conte on PSG links: “don't like when people try to invent news, only to create problems. They have to show respect - don’t invent fake news, lies”. 🚨🇫🇷 #THFC



“I’m happy if people appreciate my work - but I see a lot of fake news starts now”, quotes via @AlasdairGold. pic.twitter.com/f9Rc5Ry5Ow