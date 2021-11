PSG : la réponse de l'Argentine à Paris pour la polémique Messi

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Blessé aux ischios-jambiers et au genou depuis fin octobre, Lionel Messi a tout de même été appelé par l'Argentine pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre l'Uruguay, le 13 novembre, et face au Brésil, le 17 novembre. Ce qui a agacé le Paris Saint-Germain.

Présent ce jeudi en conférence de presse, le sélectionneur de l'Albiceleste, Lionel Scaloni, a répondu au mécontentement des dirigeants parisiens. "Je comprends la position du PSG. Ces derniers temps, Leo a souvent été avec la sélection pour des raisons de calendrier. Nous, on est en règle quand on le convoque. Le problème, c'est le calendrier."

#SelecciónMayor @lioscaloni 🎙️: "Tenemos diferentes variantes. En principio, pensamos que Leo (Messi) está bien. La preocupación no pasa por quién estaría, numéricamente nos sobran jugadores. Eso nos tiene tranquilos". pic.twitter.com/g3J0sUj5qj — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2021