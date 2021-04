PSG : la réponse de Neymar aux critiques sur son hygiène de vie

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Attendu titulaire demain pour PSG – LOSC, Neymar Jr a fait beaucoup d'efforts pour revenir après sa dernière blessure face à Caen le 10 février dernier. S'il a dû respecter les protocoles à terme et ne pouvoir rejouer que lors du choc face à l'OL avant la trêve, le Brésilien a réellement pris conscience des reproches qu'on peut lui faire.

Plus de tweets la nuit

Outre le fait qu'il prend désormais soin de ne plus alimenter les critiques sur sa récupération nocturne en arrêtant de s'afficher sur les réseaux sociaux au milieu de la nuit et qu'il a réduit la fréquence des fêtes à son domicile, « Ney » fait également plus attention à son corps.

Un régime totalement retravaillé

Durant sa convalescence, l'intéressé s'est d'abord astreint à un régime vegan durant quelques jours et qui poursuit aujourd'hui le travail sous les conseils d'une diététicienne. D'après L'Equipe, Neymar aurait banni les produits à base de lactose de son alimentation pour les remplacer par des fruits (plus riches en vitamines).

Pour sa récupération, Neymar a fait installer chez lui un caisson hyperbare, un outil destiné à favoriser la récupération et éviter les soucis musculaires. Il s'est aussi astreint, pendant la trêve internationale, à une charge de travail plus importante aux entraînements. Un sérieux salué unanimement au PSG.