PSG : Pescara répond à Riolo sur Verratti

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après l'élimination du Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, Daniel Riolo s'en est pris à Marco Verratti, invitant le PSG à le renvoyer à Pescara, son club formateur. "Verratti tu le renvoies à Pescara, il pourra manger ses petites brochettes, se balader au bord de la mer, boire ses coups, fumer ses clopes. Il sera tranquille et n’emmerdera plus personne. Et puis il ira faire un urban avec ses potes comme ça. C’est un joueur d’urban ! Ça fait des années que je vous le dis. Je ne sais même pas s’il est titulaire dans l’équipe de mon fils !"

Podcast Men's Up Life

La réponse amusante de Pescara

Au lendemain des déclarations du chroniqueur de RMC Sport, le club italien a répondu sur Twitter, annonçant qu'il ne serait pas contre un retour de leur joyau. "Nous n’avons rien contre… au contraire ! Des entraînements, des matchs, des arrosticini (brochettes) et surtout la mer", a publié l'actuel 4e de Serie C avec un emoji clin d’œil.

Noi, non abbiamo nulla in contrario..anzi! Allenamenti, partite, due arrosticini e tanto mare 😏 https://t.co/CROB39UsG6 — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) March 9, 2023

Pour résumer Au lendemain des déclarations de Daniel Riolo sur Marco Verratti, Pescara répondu au chroniqueur de RMC Sport sur Twitter, annonçant qu'il ne serait pas contre un retour de leur joyau.

Fabien Chorlet

Rédacteur