PSG : la réponse grinçante de Leonardo à Thiago Silva

Depuis Chelsea, où il joue désormais, Thiago Silva ne manque jamais une occasion de dire ce qu'il pense de Leonardo, responsable selon de son départ du PSG après huit années de bons et loyaux services. Le défenseur central a eu l'impression d'être poussé vers la sortie alors qu'il s'attendait à un peu plus de reconnaissance. Dans les colonnes de France Football aujourd'hui, le directeur parisien a répondu à son ancien joueur, sur qui il rejette la faute sans toutefois en dire trop.

"Thiago, c'est moi qui le fais venir du Fluminense au Milan où j'étais dirigeant (en décembre 2008). Six mois après, je suis sur le banc et je lui donne les clefs de la défense, avec Nesta. Je le fais ensuite venir au PSG (en juillet 2012) où il est devenu l'un des meilleurs défenseurs du monde. J'ai été son plus grand admirateur tout au long de sa carrière. Mais il était arrivé au bout de quelque chose. Certains trucs se sont passés la saison dernière que je n'ai pas aimés. Il les connaît parce qu'on en a parlé ensemble."

Et pan ! Leonardo a également indiqué que Thiago Silva "a été remplacé au niveau du leadership par Marquinhos, son successeur naturel. Et qui est énorme en défense centrale". Une réponse en bonne et due forme qui ne manquera pas de faire réagir "O Monstro"…

