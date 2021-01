PSG : la réponse violente d'un club uruguayen à la sanction contre Cavani

La chasse aux propos racistes lancée au soir de PSG-Basaksehir a beaucoup d'avantages mais hélas quelques inconvénients. Comme vient de le constater Edison Cavani. Pour avoir remercié un ami qui le félicitait d'avoir signé à Manchester United en le traitant de "negrito" (petit noir), un surnom courant en Amérique du Sud, le Matador a écopé de trois matches de suspension et d'une amende de 112.000€. Une sanction qu'il a acceptée sans protester. Mais ce n'est pas le cas du Club Plaza Colonia, pensionnaire de Première division uruguayenne.

"Ils ont envahi et usurpé des terres qu'ils possèdent encore"

Sur son compte Twitter, le Club Plaza Polonia a attaqué : « Ils ont envahi et usurpé des terres qu'ils possèdent encore. Ils ont persécuté et exécuté des gens parce qu'ils pensaient différemment, ils ont asservi des populations, les ont privé de leurs droits, et été les champions de l'intolérance religieuse. Aujourd'hui, ils sont juges de la morale, sans tenir compte du contexte ou de la culture. Nous sommes Cavani ».

Les "terres usurpées" sont évidemment une référence, entre autres, aux Malouines qui avaient provoqué une guerre entre l'Argentine et l'Angleterre en 1982. Pas sûr que la référence ni l'ensemble du commentaire du CPP n'aident Edinson Cavani…