PSG : la sœur de Mauro Icardi s'offre un grand déballage public

Si, dans la famille Mauro Icardi, son épouse Wanda Nara occupe le gros de l'actualité People à coup de décolettés plongeants sur Instagram, sa sœur Ivana aime aussi beaucoup les projecteurs. En Espagne, la belle s'est notamment faite un nom en participant à l'émission de téléréalité Survivors et en se mettant en couple avec une autre « star » de TV Hugo Sierra. Couple qui n'a finalement pas survécu à la naissance de leur premier enfant.

Ivana Icardi raconte sa rupture en mondovision

Peu habituée à rester dans l'ombre, Ivana Icardi a tout balancé sur cette rupture sur la chaîne « Mtmad » de Mediaset. En larmes, la belle s'en est pris à l'Uruguayen, accusé d'avoir changé du jour au lendemain avec elle : « Peut-être que si j'avais reçu un peu plus de soutien, dont j'avais dit à Hugo que j'avais besoin à ce moment-là, peut-être que tout aurait été différent. En ce moment, je suis souvent revenu, mais ces mois de grossesse, j'avais besoin qu'il soit plus compréhensif avec moi (…) Il y avait des discussions idiotes en continu, tu t'accumules et à un moment donné tout devient insoutenable ».

Expliquant avoir tout tenté pour sauver son couple, la sœur du joueur du PSG ne regrette rien : « J'ai essayé jusqu'à la nausée, mais bon… C'est déjà cassé, mais de ce côté-là je suis calme. Peut-être faudrait-il être un peu plus mature si on s'aime vraiment pour affronter la situation, savoir qu'on a une fille ».

Alexandre Corboz

Rédacteur