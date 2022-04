PSG : la sœur de Neymar fait monter la température d'un cran au carnaval de Sapucai

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Si Neymar Jr a profité de sa journée de dimanche pour fêter avec ses partenaires le 10e titre de Champion de France de l'histoire du PSG, sa sœur Rafaella a aussi fait la fête au Brésil. En pleine saison de carnaval, la belle a fait ses débuts en danseuse traditionnelle de samba à Sapucai.

Très stressée avant de défiler et de danser, Rafaella Beckran s'est régalée et s'est fendue d'un long message sur Instagram à l'issue de cette première :

« Voyez mes yeux larmoyants, mon grand sourire, ma voix étouffée, ma samba encore timide et débutante, comme tout le monde l'était autrefois ! Je n'avais pas le droit de pleurer, je ne pouvais pas, même si mon âme avait besoin de déborder, je me retenais ! À l'intérieur de l'une des plus grandes émotions de ma vie, unique ».