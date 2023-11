PSG : la sortie de Luis Enrique contre Mbappé influencée par des joueurs ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Luis Enrique a détoné hier soir à Auguste-Delaune avec ses propos sur Kylian Mbappé. Interrogé à deux reprises, en conférence de presse puis par Canal+, sur le triplé de son attaquant face à Reims, l'entraîneur du PSG a dit que c'était bien mais qu'il attendait plus de sa part, notamment dans le jeu : "En termes de buts, rien à ajouter, c'est unique. Mais je lui en demande plus, à Kylian Mbappé. Pas en ce qui concerne les buts. J'attends de lui qu'il participe plus collectivement sur certaines phases de jeu. C'est un joueur de classe mondiale, ça ne fait aucun doute. Mais nous avons besoin d'un encore meilleur Kylian Mbappé. Je crois qu'il peut s'améliorer".

"Avec cette impression tenace de certains de ses coéquipiers qu'il joue avant tout pour lui..."

Le service de presse du PSG a tenté de désamorcer la bombe en misant sur le côté perfectionniste de l'Espagnol. Mais dans L'Equipe, on peut lire que cette critique est partagée par plusieurs joueurs parisiens : "Les jours qui ont suivi le revers à Milan ont alimenté, en interne, les discussions sur le rôle, le placement et les choix de Mbappé. Avec cette impression tenace de certains de ses coéquipiers qu'il joue avant tout pour lui". Un individualisme qui impacterait ses partenaires attaquants, comme Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, mais pas que... Bref, l'ambiance serait loin d'être sereine à Paris, malgré la 1ère place en L1...

