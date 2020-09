PSG : la suprématie de Mbappé est contestée au Stade Rennais

Maladroit dimanche soir à Reims (victoire 2-0), Kylian Mbappé n'a toujours pas marqué son deuxième but de la saison en Ligue 1. L'attaquant français était d'ailleurs clairement ciblé par Thomas Tuchel parmi les joueurs qui ont manqué d'efficacité en Champagne même si l'excellent Perdrag Rajkovic lui a fait barrage.

Toujours est-il qu'une guerre des coq est en train de naître en 2020 entre Kylian Mbappé et un surprenant buteur français émergent. En effet, comme le rapporte Opta, Serhou Guirassy a inscrit à Saint-Etienne samedi (3-0) son 8e but de l'année. Son troisième avec le Stade Rennais où il est arrivé pour 15 M€ en provenance d'Amiens. Il s'agit du meilleur total pour un joueur de Ligue 1 sur l'année civile, ex-aequo avec Kylian Mbappé … Et Kasper Dolberg, muet dimanche avec Nice à Bordeaux (0-0).

Agé de 24 ans et ex-international U20 français (9 sélections, 4 buts), Serhou Guirassy peut-il prochainement taper à la porte de l'équipe de France ? Pas complètement impossible...