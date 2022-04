PSG : la tournée estivale se prépare déjà

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

C'est une information donnée par RMC : "le PSG pourrait effectuer pour la première fois sous l'ère QSI sa tournée d'été au Japon, en juillet. Rien n'est encore signé, mais ce pays représente un marché important pour le club de la capitale. Cette tournée pourrait avoir lieu durant la deuxième quinzaine de juillet. Ce serait la première fois sous l'ère QSI que le club se rendrait au Japon où il possède trois boutiques, deux à Tokyo et une à Nagoya."

Pour résumer Selon une information donnée par RMC, le PSG pourrait prendre la direction de l'Asie au cours du mois de juillet afin de préparer la prochaine saison. Un voyage qui représente également un certain attrait sur le plan économique.

