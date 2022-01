PSG : la véritable raison pour laquelle les médias espagnols s'acharnent avec Sergio Ramos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Jamais lorsqu'il était capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos (35 ans) n'avait suscité un tel intérêt médiatique en Espagne. Depuis que l'emblématique défenseur andalou a quitté son club de (presque) toujours pour le PSG, il fait l'objet d'un suivi renforcé des gazettes espagnoles.

« C'est une figure très, très importante en Espagne »

Comme le rapporte Le Parisien, il ne se passe pas un jour sans que la presse ne s'offre son « feuilleton Ramos » de l'autre côté des Pyrénées. « Il y a eu beaucoup d'actus autour de lui. Sa blessure a beaucoup fait parler. Les demandes de mes chefs n'ont pas changé, mais on nous demandait des papiers à propos de la blessure. C'est une figure très, très importante en Espagne avec le Real ou la Roja. Le public veut suivre son parcours ici en France. D'autant plus que le voir au PSG a été une surprise pour tout le monde », justifie Andres Onrubia, présent depuis deux ans à Paris pour le compte de AS et de Cadena Ser.

Les images de Sergio Ramos absentes à la télévision

Un autre facteur explique aussi l'appétit grandissant des médias espagnols pour l'actualité de Sergio Ramos ... Et il ne s'agit pas seulement de nuire au PSG au travers d'articles déstabilisant. En effet, la Ligue 1 souffre d'un gros déficit d'exposition en Espagne. Si la Movistar retransmet la Ligue des Champions, les quelques minutes disputées par Sergio Ramos l'ont été en Ligue 1 … Et seulement retransmises par le canal Twitch du Youtubeur Ibai Llanos (ami de Gerard Piqué et Lionel Messi). Privée d'images, le public espagnol s'en remet donc aux gazettes pour suivre l'actualité de l'ancien capitaine de la Roja...