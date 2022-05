PSG : la vérité sur le plus gros scandale sexuel lié à Wanda Nara révélée !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

La vie intime de Wanda Nara fait fantasmer la presse people, et ce depuis de nombreuses années. Il faut dire que la belle Argentine encourage tous les fantasmes avec ses photos provocatrices sur Instagram. On lui a prêté de nombreuses relations, avec son garde du corps, avec Marco Brozovic, sans oublier qu'elle était mariée à Maxi Lopez quand elle a entamé sa relation avec Mauro Icardi. Mais ce qui a lancé sa carrière médiatique, c'est une supposée nuit torride avec Diego Maradona. Cela s'était produit dans un hôtel en Argentine et toute la presse attendait les tourtereaux à la sortie. La jeune Wanda Nara était apparue avec un boxer du champion, ce qui avait alimenté tous les fantasmes.

Mais ce mercredi 18 mai 2022, on a enfin appris la vérité sur ce qui s'est passé cette fois-là. C'est l'amie de Wanda Nara Fernanda Vives, qui l'a dévoilé lors d'une émission people en Argentine : "Un jour, Wanda m'a demandé une robe parce qu'elle avait rendez-vous à l'hôtel avec Diego et elle voulait être belle pour le moment où elle en sortirait avec lui. Elle est venue chez moi, en a essayé mais ne m'a rien dit. Elle avait son idée en tête pour devenir médiatique et savait comment la mettre en oeuvre. Elle m'a toujours dit qu'il ne s'était rien passé. Que ce n'était qu'une invention de la presse. Elle m'a juré qu'ils n'avaient pas concrétisé car Diego voulait seulement dormir". Il n'empêche que sa tactique a fonctionné puisqu'elle est devenue célèbre ensuite !

La mediática se refirió a una etapa muy caliente del espectáculo argentino, rompió el mito del encuentro secreto de Wanda Nara con Maradona y relató por qué no le atendió el teléfono a Eva Anderson https://t.co/id7fGwP0aE — Diario Panorama (@diario_panorama) May 18, 2022

Pour résumer Avant de devenir l'une des WAG's les plus connues de la planète, Wanda Nara a eu besoin de se faire connaître. Et pour cela, elle a passé une nuit avec Diego Maradona. Sauf qu'on a appris aujourd'hui qu'il ne s'est rien passé entre eux !

