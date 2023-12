PSG : la victime présumée d’Hakimi maintient ses accusations de viol

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Achraf Hakimi n’est pas sorti d’affaire. Le 25 février, une femme de 24 ans l’avait accusé de viol, ce que le latéral droit du PSG nie encore aujourd’hui. Mis en examen depuis le mois de mars et sous contrôle judiciaire, le commissariat de Nogent-sur-Marne a tout de même ouvert une enquête. Vendredi, le Marocain était ainsi absent pour être entendu dans le cadre d’une confrontation avec la victime présumée. « Ma cliente maintient l’ensemble de ses déclarations » L’avocate du latéral droit du PSG avait d’ailleurs dénoncé une tentative de racket après cette affaire. Finalement, la confrontation a bien eu lieu et l’avocate de la victime présumée est sortie du silence en démentant les accusations de racket. « Rien dans ce dossier ne permet de caractériser une tentative de racket. Ma cliente maintient l’ensemble de ses déclarations et s’est constituée partie civile », a-t-elle révélé sur RMC Sport. 🚨 Achraf Hakimi se confronte aujourd'hui à la femme qui l'accuse de l'avoir violé et ne sera pas présent à l'entraînement aujourd'hui !



Le joueur est mis en examen pour viol depuis le mois de mars et reste sous contrôle judiciaire.



L'entourage du joueur pense à "une tentative… pic.twitter.com/O8CqgCLEBX — BeFootball (@_BeFootball) December 8, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer En pleine procédure judiciaire et absent de l’entraînement à la veille de la victoire du PSG contre le FC Nantes samedi, au Parc des Princes (2-1), Achraf Hakimi (25 ans) n’est pas encore sorti d’affaire. Sa victime présumée maintient sa version.

julien.perez

Rédacteur