PSG : la violente charge d'Ander Herrera contre la Super Ligue

La planète football tremble. Douze grands clubs annoncent ce lundi qu’ils ont décidé de ne plus participer à la Ligue des champions gérée par l’UEFA et de créer une Super Ligue : trois Espagnols (Real Madrid, FC Barcelone, Atlético de Madrid), trois Italiens (Juventus Turin, AC Milan, Inter Milan) et six Anglais (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal). Il n’y a pas de clubs français ni allemands concernés, le PSG et le Bayern Munich n’ayant pas donné suite pour rejoindre le groupe des fondateurs.

Selon lui, c'est « un vol »

Une prise de position défendue par Ander Herrera, le milieu espagnol du PSG, sur Twitter. «Je suis tombé amoureux du football populaire, du football des supporters, avec le rêve de voir l'équipe de mon cœur rivaliser avec les plus grands. Si cette Super Ligue européenne prend de l'ampleur, les rêves sont terminés, les illusions des fans, des rêves qui ne sont pas géants de pouvoir gagner sur le terrain en participant aux meilleures compétitions, prendront fin, », explique l'ancien mancunien. Qui ajoute : « J'adore le football et je ne peux pas rester silencieux. Je crois en une Ligue des champions améliorée, mais pas dans le vol par les plus riches de ce que les gens ont créé, de ce qui n'est rien d'autre que le plus beau sport de la planète.»