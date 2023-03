PSG : Lama, Ginola, Weah, les Qataris n'ont rien compris à l'histoire

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Peu probable que parmi la très longue liste d'anciens joueurs du PSG, Kaba Diawara soit celui qui ait le plus marqué les supporters du club parisien. Peru importe. Passé par la capitale il y a plus de vingt ans, celui qui est désormais sélectionneur de la Guinée a donné son point de vue sur la situation actuelle. Et notamment sur le fait que les Qataris ne parviennent toujours pas à décrocher le Graal que constitue la Ligue des Champions.

Dans un entretien accordé à football.fr, Diawara a notamment fustigé les propos d'un certain Zlatan Ibrahimovic. "Je n’étais pas d’accord avec Zlatan lorsqu’il a dit que le PSG est né avec l’arrivée des Qataris. Il faut rappeler que ce club a gagné une coupe d’Europe dans les années 1990. Les dirigeants actuels doivent solliciter des anciens de la maison ! Je pense notamment à David Ginola ou Bernard Lama. Pour George Weah, cela sera plus compliqué maintenant qu’il est président de la République du Liberia (rires). Ce sont des mecs qui n’ont pas leur langue dans leur poche. Il faut des ambassadeurs, des anciens joueurs français passés par le club pour représenter l’institution. Il faut rouvrir le livre d’histoire !"