PSG : Lampard va sauter à Chelsea, Tuchel est en route pour Londres !

Zapping But! Football Club PSG, OL, RC Lens : le monde du football rend hommage à Gérard Houllier

Le jeu des chaises musicales a débuté en cette nouvelle année 2021. Alors que Mauricio Pochettino a remplacé Thomas Tuchel sur le banc du PSG début janvier, le technicien allemand serait tout proche d’en faire de même avec Frank Lampard du côté de Chelsea !

The Telegraf annonce en effet que l’actuel coach des Blues sera remercié ce lundi par les dirigeants londoniens et que ses joueurs auraient d’ores et déjà été prévenus de ne pas se rendre à l'entraînement avant l'après-midi.

En parallèle, Sky Sport annonce donc que l’ancien entraîneur du PSG va prendre sa place. Dimanche, le nom de Brendan Rodgers avait été soufflé par la presse britannique mais ce dernier a le désavantage d’être déjà en poste à Leicester. Tuchel, lui, est libre comme l’air.

Exclusive: Thomas Tuchel is going to take over @ChelseaFC, according to Sky sources. It’s almost a done deal. Frank Lampard is going to be sacked today #TransferUpdate @Sky_Marc