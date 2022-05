PSG : Larqué détruit Neymar

Zapping But! Football Club PSG: Pochettino, Messi, que penser des nominations aux trophées UNFP ?

C'est bien connu : sur RMC, il faut frapper fort. Et ne pas trop baigner dans le sportivement correct pour bien être dans le buzz. Parfois, donc, des critiques acerbes et des propos qui font mal. C'est notamment le cas de Jean-Michel Larqué qui, lorsqu'il a un joueur dans le viseur, ne le loupe que très rarement.

Cette fois, c'est le Brésilien Neymar qui a été pris pour cible. Et comme le Ney n'est en effet pas exempt de toute reproche cette saison...Extrait : " Il a joué un match sur deux en championnat, onze buts. Ce sera l'une de ses plus mauvaises saisons au PSG ! En termes de stats et de performance. En Ligue des Champions, il a marqué zéro but en six matchs ! Ajoutez à cela toutes ses roulades avant, arrière et latérales ! On a l'impression qu'il est devenu un profiteur du football, un mercenaire. Et il a trouvé un pigeon : Nasser Al-Khelaifi. Neymar n'est plus un joueur de foot et il vous prend pour des pigeons !"

Pour résumer L'ancien milieu de terrain de l'ASSE, Jean-Michel Larqué, devenu consultant pour RMC, a souvent la dent dure. Et cette fois, c'est le milieu de terrain brésilien du PSG, Neymar, qui prend cher. Attention, ce qui va suivre est sévère...

Benjamin Danet

Rédacteur