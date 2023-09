PSG : le troisième maillot de la saison dévoilé, avec un clin d'œil aux supporters

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Furieux à chaque printemps après l'élimination de leur club de la Champions League, les supporters du PSG ont toujours un même grief à l'attention des propriétaires qataris : la perte d'identité de leur club. Symbolisée par les maillots, où l'on ne retrouve plus le fameux design Hechter avec la barre rouge centrale et verticale, encadrée par deux traits blancs et le reste en bleu.

La barre verticale et centrale est de retour mais...

Pour cette saison 2023-24, le PSG a fait un effort. Sur le maillot domicile, la barre rouge est bien de retour, même si elle n'est pas centrée (elle est au niveau du cœur). En revanche, elle est bien à sa place sur la troisième tunique, dont le site site Footy Headlines vient de faire fuiter le visuel. Le souci, c'est que le maillot est intégralement noir, la bande comprise ! Le rendu est tout de même sympathique et ne manquera pas de plaire aux supporters.

🚨⚫️ Le maillot third 2023/2024 du PSG selon @Footy_Headlines ! pic.twitter.com/aWx14TjFqg — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) September 8, 2023

