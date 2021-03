Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

C'était l'adversaire à éviter. Et le PSG est tombé dessus. On parle ici du champion d'Europe en titre, le Bayern Munich, que le club de la capitale va retrouver en quart de finale de la Ligue des Champions. Sur son compte twitter, le consultant de Canal +, Pierre Ménès, n'a pas manqué de réagir à ce tirage.

Et quand on sait, de plus, qu'en cas de victoire, les joueurs de Pochettino affronteront le vainqueur du duel Manchester City-Dortmund.