PSG : le Bayern Munich en Ligue des Champions, Marquinhos et Pochettino réagissent

C'était l'adversaire à redouter. Et le PSG l'affrontera. On parle ici du Bayern Munich, tenant du titre en Ligue des Champions, que le club de la capitale affrontera en quarts de finale de l'épreuve. Une fois le tirage effectué, l'entraîneur, Mauricio Pochettino, et le défenseur central, Marquinhos, ont commenté le futur duel.

Mauricio Pochettino : "Nous sommes optimistes, l'équipe sera compétitive, nous avons éliminé Barcelone, nous allons nous concentrer sur le Bayern, avec un seul objectif, celui de se qualifier pour les demi-finales. Nous sommes heureux d'être à ce niveau, ce sont les 8 meilleures équipes d'Europe qui vont s'affronter, c'est un honneur de disputer cette compétition. La Champions League est très difficile à gagner, il faut jouer contre les meilleurs, et nous allons affronter le champion en titre. Le tirage aurait été forcément difficile, et les surprises existent, mais nous allons jouer contre ceux qui sont les meilleurs du continent actuellement."

Pour Marquinhos, "nous aurons un grand match à jouer, si nous voulons aller loin dans cette compétition, il faudra battre n’importe quel adversaire. C’est une grande équipe. Nous les avons rencontrés en finale la saison dernière, maintenant c’est à nous de montrer que nous sommes capables de passer cette étape. C’est dommage que les supporters soient absents cette saison, au Parc avec eux ça fait toujours la différence. C’est un contexte particulier, il faut respecter la situation qu’on vit. Nous mettrons tous les ingrédients. Il faudra aller là-bas pour faire un bon match et revenir ici pour valider la qualification."