PSG : le Bayern Munich victime d'une nouvelle tuile avant le choc de Ligue des Champions

Bien sûr, d'ici au huitième de finale aller du 14 février prochain au Parc des Princes, il peut se passer beaucoup de choses et il y a un Mercato mais le Bayern n'avance pas des plus sereins cette fois-ci...

Comme le rapporte Bild, le latéral droit de 25 ans souffre de complications liées au Covid-19. Victime d'une inflammation du péricarde, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam doit observer un temps de repos compris entre 4 et 6 semaines. Il ne s'est d'ailleurs pas envolé avec le reste de son équipe pour le stage de mi-saison à Doha.

Après avoir perdu Manuel Neuer (fracture de la jambe) et Lucas Hernandez (ligaments croisés) durant la Coupe du Monde, le Bayern Munich – qui n'est pas certain de récupérer Sadio Mané dans les temps (retour prévu à l'entraînement début février) – pourrait avoir à faire sans son latéral marocain Noussair Mazraoui.

Si, parce qu'il a fini premier de son groupe en Ligue des Champions devant l'Inter Milan et le FC Barcelone, le Bayern Munich partait favori face au PSG dans son huitième de finale de Ligue des Champions, les blessures touchant le club bavarois ont rééquilibré la balance en faveur de Paris... Et la mauvaise série du Champion d'Allemagne ne s'arrête pas...

Mazraoui incertain pour PSG - Bayern ?

A un peu plus d'un mois du huitièmes de finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, l'infirmerie bavaroise continue de se remplir... C'est désormais au tour de Noussair Mazraoui d'être incertain à cause du Covid.