PSG : le Bayern prend feu avant de venir à Paris, Rummenigge obligé de jouer les pompiers !

A quelques jours du choc PSG – Bayern Munich en quart de finale retour de la Ligue des Champions, c'est le feu en Bavière. En plus de compter entre huit et neuf absents à Paris, le Champion d'Europe en titre doit actuellement composer avec le conflit larvé entre l'entraîneur Hans-Dieter Flick et le directeur sportif Hasan Salihamidzic.

Rummenigge siffle la fin de la récré entre Flick et Salihamidzic

Hier, en conférence de presse avant le match face à l'Union Berlin, Hansi Flick s'est fendu d'un long monologue, incriminant sans le nommer son supérieur hiérarchique : « Toute cette agitation ces derniers jours, j'en suis en partie responsable. Maintenant, pour le bien du club, je ne parlerai plus de mon avenir. Nous ne voulons pas gâcher notre fin de saison avec tout ce qui se passe autour. Néanmoins, force est de constater que notre effectif était meilleur la saison passée. Tout le monde le sait ».

Discret face à cette situation nauséabonde, Karl-Heinz Rummenigge est sorti du silence dans Bild. Et le boss du Bayern a lancé un appel au calme au sein de son institution : « Il faut à tout prix mettre fin à cette polémique. C'est inutile de devoir la commenter en permanence, surtout que nous sommes dans la dernière ligne droite de cette saison. Nous devons nous montrer davantage d'harmonie et de loyauté, ce qui a toujours fait la force de notre club ».