PSG : Suarez et Fabregas apportent leur soutien à Messi et Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG s’est imposé contre Bordeaux, lors de la 28ème journée de Ligue 1. Une rencontre où Neymar a marqué. Malgré cela, lui et son coéquipier Leo Messi ont été hués pendant tout le match par les Ultras du PSG.

Sur ses réseaux sociaux, leur ancien partenaire Luis Suarez a posté un message pour ses amis : « Comme toujours, le football n’a pas de mémoire. Je suis toujours avec vous. Je vous aime » a écrit le buteur uruguayen.

Le milieu de terrain de l'AS Monaco s'est aussi exprimé sur Twitter sur les critiques contre ses amis : « Le football n'a aucune mémoire… c'est une honte. Toujours avec vous frères »

Football has no memory whatsoever… it’s a shame. Always with you brothers 🙏🏻