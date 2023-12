PSG : le bon, la brute et le truand des Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le bon : Warren Zaïre-Emery

Il est LA révélation de la première partie de saison. A 17 ans, Warren Zaïre-Emery a ébloui la L1 et même l'Europe de son talent. Incroyable de maturité, à la fois technique et puissant, intelligent, le milieu de terrain s'est imposé à la vitesse de l'éclair. En six mois, il est devenu une pièce maîtresse du PSG, il a intégré l'équipe de France après avoir porté le brassard de capitaine des Espoirs. Un phénomène. 3 buts et 5 passes décisives à son actif.

La brute : Gianluigi Donnarumma

Son expulsion au Havre suite à une sortie brutale ne lui a pas fait marquer des points... Gianluigi Donnarumma n'a pas réalisé une grosse première partie de saison avec le PSG. Déjà contesté après une première saison parisienne assez contrastée, l'Italien n'a pas levé les doutes. Est-il vraiment le gardien idoine pour Paris, alors que des rumeurs font état depuis quelques semaines d'un possible retour de Mike Maignan dans la capitale ?

Le truand : Kylian Mbappé

Mbappé en truand du PSG, plutôt qu'Ekitike, Kurzawa, voire Kolo Muani ? Evidemment ce ne sont pas les performances sportives du capitaine des Bleus qui peuvent être remises en cause puisque l'attaquant a déjà inscrit sa petite vingtaine de buts à la mi-saison, dont 3 buts en Ligue des champions. Mais il n'a toujours pas prolongé alors que son contrat expire en juin et la menace de son départ continue de plomber le club de la capitale. Jusqu'à quand ? Pour quelle issue ? L'avenir de Paris est suspendu à sa décision et celle-ci tarde, encore et encore. Un feuilleton vieux de deux ans...

