PSG : le bon, la brute et le truand des Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Le bilan général :

1er de Ligue 1 (46 pts)

Qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid.

Qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France à Vannes (N2).

Le bon : Kylian Mbappé

Dans une attaque MNM où on attendait des responsabilités plus partagées entre les stars, le natif de Bondy a réellement pris le leadership à Neymar et Lionel Messi. Quand les autres piétinent ou se blesse, Mbappé reste constant malgré les critiques nées de son Euro raté. Quelques chiffres à faire saliver le Real Madrid : 24 apparitions, 15 buts, 15 passes décisives.

La brute : Gianluigi Donnarumma

Arrivé libre au PSG avec un statut de meilleur joueur de l'Euro, « Giagio » est en passe de brutaliser le pourtant excellent Keylor Navas. S'il n'a d'abord pas fait de bruit malgré la frustration d'un statut de numéro 2, l'ancien Milanais a depuis durci le ton et poussé haut le degré de performance requis. Notamment en Europe où il a été précieux contre Leipzig. Des performances qui ont sérieusement fragilisé son rival Costaricien, beaucoup moins en vue sur la fin d'année...

Le truand : Sergio Ramos

On l'attendait dans le rôle du « méchant flic » de la défense du PSG, à mettre des coups de crampons et quelques mouvements de bras aux attaquants de Ligue 1. On le retrouve surtout dans le rôle de « l'escroc aux allocs » à toucher son salaire quasiment sans jouer... Et il a même fini 2021 sur une exclusion à Lorient. L'ancien capitaine du Real Madrid est LA grosse déception du recrutement estival pour l'instant. Crâmé l'Andalou ?