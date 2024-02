PSG : le bourreau de Mbappé se fait incendier en Espagne, l'OM se frotte déjà les mains

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

"Je m’en veux. J’espère pour lui qu’il n’y a rien de grave. Cela fait partie du foot. J’ai voulu intervenir directement balle au pied, malheureusement j’ai raté" : Lilian Brassier a fait son mea culpa hier après avoir été expulsé contre le PSG suite à un vilain tacle sur Kylian Mbappé. Un geste qui pourrait avoir de fâcheuses conséquences pour le défenseur brestois.

Il risque 3 matches de suspension

En effet, selon RMC, Brassier risque 3 matches de suspension. Il ratera automatiquement le déplacement à Clermont dimanche (et pourrait donc aussi manquer à l'appel contre Marseille puis à la Meinau face à Strasbourg, les 18 et 24 février. A noter que l'ancien rennais est pris à partie depuis hier et victime d'insultes sur les réseaux sociaux, et qu'on lui reproche son tacle "sauvage"en Espagne, Mbappé étant annoncé au Real Madrid la saison prochaine.

