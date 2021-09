PSG : le bourreau de Messi demande pardon

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Adrian Martinez ne s’excuse pas auprès de Lionel Messi. Alors que la planète football a retenu son souffle lorsque le Vénézulien a mis un tacle sur le genou de Lionel Messi, le contact n’a heureusement pas blessé gravement le sextuple ballon d’or qui s’en est sorti qu’avec un coup et quelques égratignures.

Le défenseur central exclu suite à son geste a présenté ses excuses sur Twitter à ses coéquipiers, son staff, et tous les fans vénézuliens mais pas directement à l’Argentin.

« Je n'ai pas de mots aujourd'hui. Ceux qui me connaissent savent que cela n'irait jamais à l'encontre de l'intégrité physique d'un collègue. Je tiens juste à m'excuser auprès du personnel d'entraîneurs, de mes collègues et de tous les fans de Vinotinto qui nous soutiennent du fond du cœur. J'aime mon pays et j'assume ma responsabilité. »

De son côté Lionel Messi a pu continuer à jouer et les dernières nouvelles sont rassurantes. Lionel Scaloni, sélectionneur de l’argentine s’est montré rassurant en conférence de presse sur l’état de son capitaine.

« C'était une grande frayeur mais il va bien. On va voir comment se passera l'entraînement cet après-midi (samedi soir en France), car hier les titulaires ont surtout fait de la récupération et n'ont pas touché le ballon. On pourra en avoir la confirmation à 100 % tout à l'heure mais en principe il est bien.» Le nouveau joueur du PSG devrait donc bien être présent face au Brésil ce dimanche (21h, heure française) pour la 6ème journée des Eliminatoires à la Coupe du Monde 2022 de la zone Amérique du Sud, revanche de la dernière finale de Copa America rapportée par l’Argentine.

