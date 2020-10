PSG : le Brésil déroule, Neymar et Marquinhos participent au festival

La nuit dernière, pour son entrée en lice dans les qualifications de la Coupe du Monde 2022, le Brésil n'a pas fait de détails face à la Bolivie (5-0) à São Paulo. Les joueurs du PSG présents en Seleçao se sont plutôt montrés à leur avantage.

Pas de 62e but pour Neymar mais un gros match

Touché au dos et incertain avant le match, Neymar Jr a bel et bien honoré sa 102e cape avec le Brésil. Si la star francilienne est restée muette, se voyant notamment refuser un but pour hors-jeu et manquant deux face-à-face contre Lampre, il a néanmoins délivré deux passes décisives : une pour Firmino, une autre pour Philippe Coutinho. A côté de ça, le « Ney » a paru très en jambes.

Autre Champion de France à s'être distingué sur ce match : Marquinhos. Le capitaine du PSG a ouvert le festival de buts de la Seleçao de la tête dès la 16e minute sur un bon centre de Danilo. Le Brésil est déjà leader de sa zone de qualification mais devra désormais en découdre avec le Pérou mardi à Lima.