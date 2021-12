PSG : le calcul vicieux de l'Argentine pour aider Messi à obtenir son 7e Ballon d'Or

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Vainqueur du Ballon d'Or avec 33 points d'avance sur Robert Lewandowski, Lionel Messi (PSG) connait depuis ce samedi le détail des votes des 170 journalistes désignés. Ce qu'il en ressort, outre le fait que les gros pays ont bien aidé l'Argentin à glaner son 7e Ballon d'Or, c'est que du côté de l'Argentine, on s'est adonné à un vote tactique quand la Pologne a été plus fair-play.

En effet, le journaliste sud-américain n'a donné aucun point à Robert Lewandowski quand, dans le sens inverse, le votant polonais a donné la troisième place à Lionel Messi. Pas de quoi influer directement sur le résultat final mais quand même évocateur d'une certaine mentalité. Mentalité qui avait déjà d'ailleurs servi les années précédentes dans le mano-à-mano avec Cristiano Ronaldo.

Des Français en tête dans 16 pays

Ce que l'on constate aussi c'est que trois Français ont arraché des premières places dans divers classement : Karim Benzema (Bulgarie, Comores, Espagne, Côte d'Ivoire, Madagascar, Oman, Tunisie, Tahiti, Tchad, Togo), N'Golo Kanté (Aruba, Sao Tomé et Principe, Estonie, Azerbaïdjan, Portugal) et Kylian Mbappé (Ouzbékistan). De son côté, Pascal Ferré, le rédacteur en chef de France Football a livré le top 5 suivant : Lewandowski, Messi, Benzema, Jorginho et Mbappé.