PSG : le chouchou de Galtier déclare sa flamme au club de la capitale

Arrivé au PSG à l’âge de 8 ans, Warren Zaïre-Emery est un véritable pur produit du club de la capitale. À seulement 16 ans, le milieu de terrain a été lancé chez les professionnels par Christophe Galtier cette saison. Les manques à son poste et la crise actuelle dans le club de la capitale lui permette d’enchaîner les minutes malgré son très jeune âge. Warren Zaïre-Emery a déclaré sa flamme au PSG sur le site du club. « J’étais heureux de signer ce premier contrat professionnel. Ça va faire bientôt 9 ans que je suis au club : je suis passé par l’Association, la préformation, le Centre de Formation et maintenant l’équipe professionnelle », a-t-il d’abord expliqué. « Je suis très content, c’est un accomplissement. Mon rêve avec Paris, c’est de soulever le plus de trophées possibles : que ce soit collectivement ou individuellement Pour moi, c’est quelque chose de beau de porter ce maillot du Paris Saint-Germain. C’est une joie de représenter la région parisienne au sein de l’effectif professionnel du club », a commenté le Français. ⚽️ PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi ne garde que deux options pour son avenir #ButFC https://t.co/EpBtGiH7eo — But! Football Club (@club_but) February 22, 2023

Pour résumer Le jeune milieu du PSG, Warren Zaïre-Emery (16 ans), a déclaré sa flamme au club de la capitale. Les manques à son poste et la crise actuelle dans le club de la capitale lui permette d'enchaîner les minutes malgré son très jeune âge, un possible très grand joueur à venir...

