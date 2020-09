PSG : le clan Icardi ramène la Covid d'Ibiza, l'ex de Wanda Nara enrage

Cité parmi les joueurs du PSG positif au coronavirus suite à son séjour à Ibiza (même si aucune communication officielle ne prouve qu'il fait partie des malades), Mauro Icardi traverse décidémment une période bien compliquée. Pour ne rien arranger, l'ex de Wanda Nara, le footballeur Maxi Lopez, est sorti du silence pour alimenter la polémique.

Maxi Lopez en veut à son ex !

Dans un entretien à Los Angeles de la Mañana, l'ex joueur de River Plate a réglé ses comptes avec son ancienne compagne, l'accusant d'être responsable de la contagion de ses enfants suite au séjour dans les Baléares. « Je suis outré, cette femme est inconsciente de ce qu'elle fait. J'ai deux enfants positifs car elle ne comprend pas très bien. Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée d'aller à Ibiza. Tous ceux qui en reviennent en reviennent infectés. Mais c'est l'incohérence d'une mère. Si elle ne comprend pas, qui d'autre pourrait le comprendre? »

D'après ce même média, Mauro Icardi, ainsi que les deux fils de Maxi Lopez (Benedicto et Constantino), la plus jeune fille de l'attaquant du PSG (Isabella) et son père, ont contracté le virus en Espagne. Une version démentie par Wanda Nara par le biais d'Instagram : « Nous allons tous bien. Mon résultat est négatif (je n'ai pas Covid) comme celui du les enfants, notre état est bon. Merci pour tant d'amour et d'inquiétude ».