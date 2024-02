PSG : le clan Marquinhos menace physiquement Daniel Riolo !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Si le PSG a gagné son match aller de huitièmes de finale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad (2-0), les joueurs parisiens et Luis Enrique sont loin d’être épargnés par les critiques après leur prestation « à l’arrache ».

Sur RMC, dans l’After Foot, Daniel Riolo a une nouvelle fois chargé sur le cas de Marquinhos, lequel a « du caca sur les cuisses » dans les grands matchs de Ligue des Champions. « Il flippe. Honnêtement je ne sais pas… Il a toujours l’air d’être apeuré dans ses prises de balle. L’expérience qu’il a, c’est une expérience de loose ».

Luan, le frère de Marquinhos, veut en découdre avec Riolo

Une sortie qui a fait sortir de ses gonds l’entourage de Marquinhos et notamment son frère Luan qui a réagi sur les réseaux sociaux, invitant Riolo à lui dire ce genre de choses en face s’il l’osait : « Si tu es un homme, dis-moi tout ce que tu as dis aujourd’hui en face. On verra qui va se chier dessus… J’espère que l’on va se rencontrer rapidement ». Le côté pratique, c’est que RMC est aussi la chaîne du MMA…

Le frère de Marquinhos qui veut se battre avec Riolo. Club formidable ❤️‍🔥#PSG pic.twitter.com/rDWOBfMKV1 — MC ⭐️⭐️ (@MarieC7510) February 15, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life