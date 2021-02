PSG : le clan Neymar contre-attaque, son remplaçant déjà identifié à Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

La guerre est déclarée. Hier soir, Pascal Dupraz n’a pas été tendre avec Neymar (PSG, 29 ans) en lui envoyant une petite pique dont il a le secret suite à sa blessure contractée contre le SM Caen en 32e de finale de la Coupe de France (0-1). « On aurait aimé peut-être un penalty sur l'action de Yago qui lui vaut un carton jaune alors qu'à mon avis, il y a penalty. Mais, je ne vais pas pleurer, je laisse ça à Neymar, a-t-il assuré avant d’en remettre une couche au micro de RMC Sport. Je ne conteste pas le fait qu’il soit blessé, que ce soit préjudiciable pour lui, son équipe et nous tous supporters du football français. (...) Ce qui m’ennuie, c’est qu’il est dans la provocation et l’invective. C’est tout, c’est juste ce qui m’embête. »

Le père de Neymar enrage contre Dupraz

Le père de Neymar n’a pas tardé à réagir pour défendre l’attaquant du PSG. « Mon fils doit pleurer, mais pas pour ce que vous imaginez. Selon moi, il doit pleurer à cause d'entraîneurs comme vous, d'arbitres de ce niveau, de ligues qui sont négligentes, de journalistes dans leur vaste minorité qui sont partiaux et lâches. Oui, il doit pleurer. Mais nos larmes, celles de mon fils, de l'athlète, de la magie du football, vont durer une nuit de plus. Après cela, il se relèvera encore, comme toujours, pour les vaincre. »

Verratti bien parti pour remplacer Neymar à Barcelone

Au-delà,de cette guerre des mots, Mauricio Pochettino travaille pour faire sans Neymar mardi à Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h). Selon L’Équipe, Marco Verratti devrait le remplacer à la pointe haute d’un 4-3-3 où Kylian Mbappé occuperait l’aile gauche et où Pablo Sarabia serait son pendant à droite. Le « Petit Hibou » a déjà occupé ce poste avec plus ou moins de réussite cette saison. Idrissa Gueye et Lenadro Paredes prendraient alors place dans l’entrejeu. En pointe, Mauro Icardi aurait les faveurs du coach du PSG au Camp Nou si évidemment aucune blessure n’est à déplorer ce week-end contre l’OGC Nice en L1.