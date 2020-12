PSG : le clan Neymar dément sa grosse fête, Tuchel s’en va (officiel)

Cette fois, c’est bel et bien fini. Le PSG vient d’officialiser le départ de Thomas Tuchel par un communiqué : « Arrivé sur le banc parisien en juillet 2018, Thomas Tuchel aura dirigé l’équipe de la capitale à 127 reprises, toutes compétitions confondues, pour un bilan de 95 victoires, 12 matches nuls et 20 défaites (342 buts inscrits, 109 buts encaissés). Au passage, il aura remporté 2 Championnats de France (2019, 2020), 1 Coupe de France (2020), 1 Coupe de la Ligue (2020), 2 Trophées des champions (2018, 2019) et emmené le Paris Saint-Germain, en août dernier, jusqu’à la première finale de Ligue des champions de l’histoire du Club. »

« Je voudrais remercier Thomas Tuchel et son staff pour tout ce qu’ils ont apporté au Club, a souligné Nasser Al-Khelaïfi,. Thomas a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail, et nous nous souviendrons bien entendu des bons moments partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir. » Par ailleurs, l’un des avocats de Neymar a tenu à démentir l’organisation de sa grande fiesta. « Non !!! C'est un événement Fabrica. Il n'a aucun rapport avec Neymar », a-t-il ainsi déclaré à l'AFP, en ajoutant même que le joueur comptait passer la soirée du 31 en famille.