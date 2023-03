PSG : le club a dégoûté une ancienne promesse mondiale

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Révélation européenne de la saison, le Benfica Lisbonne s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale de la Champions League en détruisant le Club Bruges (5-1) hier soir. Un festival offensif auquel n'a pas participé Gonçalo Guedes, prêté en janvier par Wolverhampton jusqu'à la fin de la saison. Le milieu offensif de 26 ans a fait "son retour à la maison" après six années d'exil. Un exil entamé au PSG, en janvier 2017.

Recruté pour 30 M€ par le club de la capitale, celui qui était présenté alors comme une promesse du foot mondiale n'a jamais confirmé ces promesses, partant six mois plus tard en prêt pour Valence, où il a ensuite été transféré. Dans O Jogo, son ancien partenaire Adel Taarabt a expliqué à quel point il avait mal vécu son passage à Paris : « J’ai joué avec Gonçalo Guedes. Il a signé avec le PSG et m’a dit : « Je suis dégoûté, je veux retourner à Benfica ». Le salaire qu’ils me donnent est de six ou sept millions, mais Benfica est incroyable, c’est le bonheur ».