PSG : le club a tranché pour l’étoile sur son maillot !

Le PSG se rapproche de plus en plus de son dixième sacre de champion de Ligue 1. A cette occasion, le club de la capitale aura la possibilité d’ajouter une étoile au-dessus de son logo sur son maillot. Un choix qui n’est pas obligatoire qui permettra au PSG de rejoindre un club fermé composé de l’OM et l’ASSE. Les dirigeants aurait d’ailleurs pris leur décision.

Selon “Le Parisien“, les dirigeants ne seraient pas favorables à l’ajout de l’étoile sur le maillot. En effet, la production du maillot de la saison prochaine a déjà commencé et l’étoile n’a pas été incluse. Cependant, un maillot collector pourrait être commercialisé avec l’étoile présente dessus.

🔴 Le PSG n’envisage pas de mettre une étoile sur son maillot pour célébrer un 10e titre de champion de France. Cela n’est pas une priorité pour la direction du club.



(Le Parisien) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) April 14, 2022

Pour résumer Le PSG devrait remporter son dixième championnat de France cette saison. Les dirigeants du club parisien ont pris leur décision concernant l’étoile sur le maillot. Les dirigeants du PSG ne devraient pas ajouter l'étoile sur le maillot la saison prochaine.

Adam Duarte

Rédacteur