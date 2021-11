PSG : le club annonce une signature qui va renflouer ses caisses

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Le PSG a conclu ce jeudi un partenariat avec la marque allemande, Gorilla. "Le Paris Saint-Germain et Gorillas annoncent la signature d’un partenariat pluriannuel. Gorillas, l’application pour commander ses courses du quotidien et se faire livrer en quelques minutes, rejoint ainsi la famille des Partenaires Premium du Paris Saint-Germain", peut-on lire sur le communiqué du club de la capitale. Selon les informations du journal L’Equipe, ce partenariat devrait rapporter entre 5 et 8 millions d’euros par an au PSG.