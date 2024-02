PSG : une nouvelle étape franchie dans le conflit avec la mairie de Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Samedi, comme on pouvait s'y attendre, le match entre le PSG et le LOSC (3-1) a été l'occasion pour les supporters parisiens d'exprimer leur colère dans le dossier du Parc des Princes. Dans les jours précédant la partie, la Mairie de Paris avait officialisé le fait qu'elle ne vendrait pas le stade au club, ce qui a incité Nasser al-Khelaïfi à confirmer qu'une enceinte serait construite dans l'ouest parisien. Le CUP a d'abord exprimé sa colère via un communiqué, rappelant que "le PSG, c'est le Parc et le Parc, c'est le PSG".

La Ville de Paris a porté plainte, Anne Hidalgo va le faire aussi

Samedi, plusieurs banderoles ont fleuri en virage Auteuil pour confirmer qu'il est inimaginable pour les ultras de quitter le Parc des Princes. Mais des chants hostiles à la Mairie et à Anne Hidalgo sont également descendus des gradins. Et ça n'a pas plu aux politiques, qui ont décidé de porter plainte ! Dans un communiqué publié ce mardi, la municipalité a expliqué : "Samedi 10 février, lors du match PSG-Lille, des chants à caractère homophobe ont de nouveau été proférés au Parc des Princes. Ils se sont accompagnés d'insultes sexistes à l'encontre de la Maire de Paris. Par l'intermédiaire de son avocat, la Ville a saisi la justice afin que la lumière soit faite sur ces événements et que toutes les responsabilités soient tirées". Anne Hidalgo va elle aussi porter plainte, à titre individuel. Et ainsi accentuer la fracture avec le PSG et ses supporters...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Nous souhaitons que le PSG reste au Parc. Et le Parc doit rester aux Parisiens.

Les propos entendus dans les tribunes samedi, insultants & homophobes, n’ont pas leur place à Paris ni dans les stades.

Nous allons saisir la @LFPfr et la justice pour que des sanctions soient prises. https://t.co/mBxRFtDXmE — Pierre Rabadan (@PierreRabadan) February 12, 2024

Podcast Men's Up Life