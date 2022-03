PSG : le club confirme la blessure de Kylian Mbappé !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

C'est la stupeur au PSG : un joueur est sorti blessé de la séance d'entraînement ce lundi et il s'agit de Kylian Mbappé. La star a reçu un coup sur la cheville, suite à une intervention de Gana Gueye. «Kylian Mbappé a reçu un choc sur le pied gauche à l’entrainement aujourd’hui. II a effectué des soins cet après midi. L’examen clinique est rassurant et un nouveau point sera fait dans 24h », indique le club de la capitale dans un communiqué. Avant d'ajouter : « Sergio Ramos s’entraine individuellement jusqu'à la fin de la semaine. Ander Herrera s’entraîne individuellement et continue les soins pour sa conjonctivite. Il reprendra l’entraînement avec le groupe en fin de semaine». L'incertitude demeure donc sur la présence de Mbappé mercredi à Santiago Bernabeu.