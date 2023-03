PSG : le club consulte ses fans sur un dossier explosif

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

C'est peu dire que le dossier du stade est très sensible au PSG. Depuis la construction du Stade de France, devenu opérationnel en 1998, à chaque fois qu'un déménagement a été évoqué, les ultras sont montés au créneau pour rappeler que "le Parc est à nous, Saint-Denis on s'en fout". Aussi, la révélation des tensions entre la direction du club et la mairie de Paris pour un rachat du Parc a-t-il fait grincer des dents. Car devant le refus de la Ville de vendre son stade, il a été question d'un déménagement, ce dont beaucoup ne veulent pas entendre parler.

Consciente de jouer sur du velours, la direction du PSG a donc décidé de consulter ses abonnés. RMC a révélé qu'un mail leur avait été envoyé pour connaître leur position sur le sujet. Quatre choix ont été proposés : rachat, rénovation et agrandissement du Parc, achat et rénovation du SDF, construction d'un nouveau stade dans un rayon de 5 km autour du Parc, construction d'un nouveau stade dans un rayon de 20 km. Le club assure qu'il tiendra compte de ce sondage pour son futur choix.