PSG : Paris dément la mise en vente du club après la Coupe du monde 2022

Sur le plateau de l'émission espagnole, El Chiringuito TV, le journaliste espagnol, Edu Aguirre, a annoncé que le Qatar aurait décidé de vendre le club après la Coupe du monde 2022. "Le Qatar a décidé de vendre le PSG. Al-Khelaïfi va partir aussi après la Coupe du monde et le club sera géré par de nouvelles mains", a-t-il lancé. Auprès de RMC Sport, le club de la capitale a fermement démenti cette rumeur, dénonçant "de fausses informations venues d'un média bon marché".

